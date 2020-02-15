Акциз для всіх автомобілів пропонують скасувати

Додано: П'ят 21 лют, 2020 14:47

sequence написав: Если страна стремится в Европу, значит надо вытравливать из себя деревню Если страна стремится в Европу, значит надо вытравливать из себя деревню

новые

Не понял при чем тут деревня.Если нас беспокоит екология и вообще безопасность дорожного движения то первое что мы должны сделать ето вернуть нормальный техосмотр. Техосмотр автоматом решает проблему ввоза хлама из-за границы и попутно отсекает тот хлам который чадит не менее, но ездит уже на украинских номерах, а может и даже родом из СССР.После того как техосмотр заработал можно вдохнув чистого воздуха сесть подумать что делать дальше. Но не слепо копируя евро-нормы (как писал раньше мы по имплементации переплюнули саму Европу применив нормы для новых авто к старым), а учитывая финансовые возможности населения и инфраструктуру страны.Норвегия собирается запретить новые (подчеркиваю -) автомобили с ДВС в 2025 году. Великобритания которая не на много отстала от Норвегии уже далеко не так категорична и собирается сделать ето в далеком 2035 году (раньше собирались в 2040).П.С.Если же мы не можем вернуть нормальный техосмотр то и не стоит ограничивать ввоз автомобилей из-за границы так как таким образом мы не столько ограничиваем ввоз хлама, сколько консервируем и продлеваем експлуатация того хлама что уже ездит по нашим дорогам не давая возможности заменить его на более свежий и дешевый автмобиль из-за границы.