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Уряд пообіцяв знизити ціну на газ у лютому та навесні...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 18 лют, 2020 16:04
Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомив міністр енергетики Олексій Оржель.
Дивися повний текст Уряд пообіцяв знизити ціну на газ у лютому та навесні 2020 року
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Додано: Вів 18 лют, 2020 16:04
если говорят что снизят, то жди повышения...
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