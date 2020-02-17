Про це повідомив міністр енергетики Олексій Оржель.
Дивися повний текст Уряд пообіцяв знизити ціну на газ у лютому та навесні 2020 року.
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Додано: Вів 18 лют, 2020 16:04
Уряд пообіцяв знизити ціну на газ у лютому та навесні...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Уряд пообіцяв знизити ціну на газ у лютому та навесні 2020 року.
Додано: Вів 18 лют, 2020 16:47
Статья "По материалам Finance.UA ", а это много о чем говорит об этих материалах. Тарифы на тепло растут, значит будет дороже.
Гончарука - у відставку!
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