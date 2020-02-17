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Уряд пообіцяв знизити ціну
на газ у лютому та навесні...

Уряд пообіцяв знизити ціну на газ у лютому та навесні...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 16:04

Уряд пообіцяв знизити ціну на газ у лютому та навесні...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомив міністр енергетики Олексій Оржель.

Дивися повний текст Уряд пообіцяв знизити ціну на газ у лютому та навесні 2020 року.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 16:04

если говорят что снизят, то жди повышения...
Тракторист
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 16:47

Статья "По материалам Finance.UA ", а это много о чем говорит об этих материалах. Тарифы на тепло растут, значит будет дороже.
Гончарука - у відставку!
zloy_ukr
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 19:16

Главное достижение- "летом – будет рекордно низкая цена на газ, ведь нам удалось стабилизировать ситуацию на рынке газа».это напоминает цирк.
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2020 00:22

Об украинском газе уже никто не вспоминает. Население Украины уменьшилось за последние 6 лет миллионов на 10-15. Потребление газа тоже значительно уменьшилось. Нам точно уже должно хватать собственного газа для нужд населения. Но кто-то упорно продолжает реализовывать народу газ по мировым ценам. "Слуги" - явно не народные.
ygn
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2020 01:00

Re: Уряд пообіцяв знизити ціну на газ у лютому та навесні...

Рубят бабло и обещают, рубят и обещают.
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ruvex
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