Про це повідомив міністр енергетики Олексій Оржель.
Дивися повний текст Уряд пообіцяв знизити ціну на газ у лютому та навесні 2020 року.
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Додано: Вів 18 лют, 2020 16:04
Уряд пообіцяв знизити ціну на газ у лютому та навесні...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Уряд пообіцяв знизити ціну на газ у лютому та навесні 2020 року.
Додано: Вів 18 лют, 2020 16:47
Статья "По материалам Finance.UA ", а это много о чем говорит об этих материалах. Тарифы на тепло растут, значит будет дороже.
Гончарука - у відставку!
Додано: Вів 18 лют, 2020 19:16
Главное достижение- "летом – будет рекордно низкая цена на газ, ведь нам удалось стабилизировать ситуацию на рынке газа».это напоминает цирк.
Додано: Сер 19 лют, 2020 00:22
Об украинском газе уже никто не вспоминает. Население Украины уменьшилось за последние 6 лет миллионов на 10-15. Потребление газа тоже значительно уменьшилось. Нам точно уже должно хватать собственного газа для нужд населения. Но кто-то упорно продолжает реализовывать народу газ по мировым ценам. "Слуги" - явно не народные.
Додано: Сер 19 лют, 2020 01:00
Re: Уряд пообіцяв знизити ціну на газ у лютому та навесні...
Рубят бабло и обещают, рубят и обещают.
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