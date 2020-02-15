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25 млн: скільки витратили
на створення додатка «Дiя»

25 млн: скільки витратили на створення додатка «Дiя»
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 16:27

25 млн: скільки витратили на створення додатка «Дiя»

Пропонуємо до обговорення:
Про це він написав у Telegram народний депутат від фракції "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко.

Дивися повний текст 25 млн: скільки витратили на створення додатка «Дiя».
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