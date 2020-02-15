Про це він написав у Telegram народний депутат від фракції "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко.
Дивися повний текст 25 млн: скільки витратили на створення додатка «Дiя».
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Додано: Вів 18 лют, 2020 16:27
25 млн: скільки витратили на створення додатка «Дiя»
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст 25 млн: скільки витратили на створення додатка «Дiя».
Додано: Вів 18 лют, 2020 16:46
и по сути, ничего нового - это ПО не дало... электронный кабинет водителя же был
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