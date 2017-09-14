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25 млн: скільки витратили
на створення додатка «Дiя»

25 млн: скільки витратили на створення додатка «Дiя»
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 16:27

25 млн: скільки витратили на створення додатка «Дiя»

Пропонуємо до обговорення:
Про це він написав у Telegram народний депутат від фракції "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко.

Дивися повний текст 25 млн: скільки витратили на створення додатка «Дiя».
R2
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 16:28

разработка еще не закончена
sal
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 16:46

и по сути, ничего нового - это ПО не дало... электронный кабинет водителя же был
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 за карту Форварда
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 за карту Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 за Моно
  4. 5% кешбека за комуналку в феврале и +25 ГРН за регистрацию https://is.gd/nZ2afM
Есть вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 17:14

зелебобіки пилять гроші платників податків
Всюдиносапхайчик
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2020 00:41

Вони зробили вас разом, зебобіки, скажу так, у фірмі де я працював на розробку системи моніторингу трафіку авто, інтеграція системи відеоспостереження та аналітика з прогнозом системи "розумне місто" для канадського міста, ми витратили 3 роки розробок та фірма отримала 300 тис. дол. А ЗЕлена Дія більше 1 млн. дол. 27 млн. грн. Розробка велася менше 6 міс. а у самому додатку лише копія інформації з реєстру. ППЦ, корупцію пододено. Я в шоці як з лохторату зробили ЗЕбаранів.
jobiz5
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Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2020 10:22

jobiz5
судя по вашему ответу вы не в дуб ногой в менеджменте и по приведенной вами компании никакого отношения не имели к управлению в этой компании :-) 8300$ в месяц (включая интерес вашей компании) на "целую" комманду разработки (пусть даже все как ФОП или черным налом + офшор) под проект мониторинга трафик с интеграциями в существующие системы? :-) вы по моему путаете с прибылью компании :-)

меня вообще поражают умники которые научились писать несколько строк кода и заработали пару десятков тысяч $ за жизнь как ФОП и думают что они боги в аналитике и финансах :-)
dotster
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2020 10:51

Re: укр.бобики

  jobiz5 написав:Вони зробили вас разом, зебобіки

Жизнь вна Украине делает всех в ней живущих.
sal
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2020 17:27

А сделали айтишники бесплатно, по ходу. Коррупции нет

"На протяжении шести недель команда разработчиков украинского офиса ЕРАМ на волонтерских началах работала над приложением, создав его первую версию и заложив архитектуру для дальнейшого расширения функционала." (с) https://www.056.ua/news/2601315/ukrains ... testirovat
Деньгами надо управлять, а не служить им.
holder
 
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