Про це він написав у Telegram народний депутат від фракції "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко.
Дивися повний текст 25 млн: скільки витратили на створення додатка «Дiя».
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 18 лют, 2020 16:27
25 млн: скільки витратили на створення додатка «Дiя»
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст 25 млн: скільки витратили на створення додатка «Дiя».
Додано: Вів 18 лют, 2020 16:46
и по сути, ничего нового - это ПО не дало... электронный кабинет водителя же был
Додано: Сер 19 лют, 2020 00:41
Вони зробили вас разом, зебобіки, скажу так, у фірмі де я працював на розробку системи моніторингу трафіку авто, інтеграція системи відеоспостереження та аналітика з прогнозом системи "розумне місто" для канадського міста, ми витратили 3 роки розробок та фірма отримала 300 тис. дол. А ЗЕлена Дія більше 1 млн. дол. 27 млн. грн. Розробка велася менше 6 міс. а у самому додатку лише копія інформації з реєстру. ППЦ, корупцію пододено. Я в шоці як з лохторату зробили ЗЕбаранів.
Додано: Сер 19 лют, 2020 10:22
jobiz5
судя по вашему ответу вы не в дуб ногой в менеджменте и по приведенной вами компании никакого отношения не имели к управлению в этой компании 8300$ в месяц (включая интерес вашей компании) на "целую" комманду разработки (пусть даже все как ФОП или черным налом + офшор) под проект мониторинга трафик с интеграциями в существующие системы? вы по моему путаете с прибылью компании
меня вообще поражают умники которые научились писать несколько строк кода и заработали пару десятков тысяч $ за жизнь как ФОП и думают что они боги в аналитике и финансах
Додано: Сер 19 лют, 2020 10:51
Re: укр.бобики
Додано: Сер 19 лют, 2020 17:27
А сделали айтишники бесплатно, по ходу. Коррупции нет
"На протяжении шести недель команда разработчиков украинского офиса ЕРАМ на волонтерских началах работала над приложением, создав его первую версию и заложив архитектуру для дальнейшого расширения функционала." (с)
Деньгами надо управлять, а не служить им.
|