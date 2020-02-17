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З фонду вкладників "Укрбуду"
вивели 180 мільйонів - ДБР

З фонду вкладників "Укрбуду" вивели 180 мільйонів - ДБР
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 16:30

З фонду вкладників "Укрбуду" вивели 180 мільйонів - ДБР

Пропонуємо до обговорення:
Державне бюро розслідувань повідомляє, що з "ФК" Житло-капітал ", що виступає фондом фінансування будівництва об'єктів" Укрбуду ", за 2016-2019 роки виведено понад 180 мільйонів гривень на рахунки підконтрольних фізичних осіб.

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R2
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и что дальше?
sal
 
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R2 А дальше все должно войти в законное русло еще на 12 лет, без шуток
SerDem
 
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