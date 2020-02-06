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Посадовцям банку «Михайлівський» повідомили про підозру...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 18 лют, 2020 17:25
Пропонуємо до обговорення:
Колишньому виконувачу обов’язків голови правління та 6 посадовцям банку «Михайлівський» повідомили про підозру через нібито безпідставне виведення понад 283 млн грн коштів банку та збитків Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.
Дивися повний текст Посадовцям банку «Михайлівський» повідомили про підозру у виведенні 283 млн грн
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R2
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Додано: Вів 18 лют, 2020 17:25
Боже мечта украсть 200млн$и за это получить3-6тюрьмы но это чисто теоретически в реале произноситься магическое «плачу наличными»и в судди с прокурором появляются вяли в Монте Карло вот так и жевем..
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vitaly888usa
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Додано: Вів 18 лют, 2020 17:50
vitaly888usa написав:
200млн$
Так гривен, не долларов.
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vitaliy_berdinskikh
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