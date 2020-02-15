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"Укравтодор" планує за 2 роки підняти Україну в рейтингу...
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Додано: Вів 18 лют, 2020 18:07
Пропонуємо до обговорення:
"Укравтодор" за 2020-2021 роки має намір підняти Україну в рейтингу глобальної конкурентоспроможності Всесвітнього економічного форуму за якістю доріг на 10-15 позицій в порівнянні з показником 2019 роки (114 позиція).
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Додано: Вів 18 лют, 2020 18:07
Они планируют что их спецы разъедутся по куче стран и проявят свои знания и умения там в полной мере ? :D
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