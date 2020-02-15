RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
"Укравтодор" планує за 2 роки
підняти Україну в рейтингу...

"Укравтодор" планує за 2 роки підняти Україну в рейтингу...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 18:07

"Укравтодор" планує за 2 роки підняти Україну в рейтингу...

Пропонуємо до обговорення:
"Укравтодор" за 2020-2021 роки має намір підняти Україну в рейтингу глобальної конкурентоспроможності Всесвітнього економічного форуму за якістю доріг на 10-15 позицій в порівнянні з показником 2019 роки (114 позиція).

Дивися повний текст \"Укравтодор\" планує за 2 роки підняти Україну в рейтингу якості доріг на 10-15 позицій.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 93549
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 131 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 18:07

Они планируют что их спецы разъедутся по куче стран и проявят свои знания и умения там в полной мере ? :D
ssnet
1
 
Повідомлень: 1795
З нами з: 28.04.10
Подякував: 11 раз.
Подякували: 396 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: MSN [Bot] і 7 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Кабмін планує "заморозити" підвищення рентної плати для...
R2 » Пон 17 лют, 2020 18:59
3 170
Переглянути останнє повідомлення
Вів 18 лют, 2020 09:39
p_a_l
Українці за останні роки стали значно щасливішими –...
R2 » Суб 15 лют, 2020 23:59
8 589
Переглянути останнє повідомлення
Пон 17 лют, 2020 08:39
ii2151194
Зеленський - бізнесу: Чистимо Україну від бруду 1, 2
R2 » П'ят 14 лют, 2020 10:37
13 899
Переглянути останнє повідомлення
Нед 16 лют, 2020 09:59
buratinyo

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Покупка яхты (1)
18.02.2020 19:20
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.