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Зниження ставки на доходи фізосіб:
думки читачів Finance.ua

Зниження ставки на доходи фізосіб: думки читачів Finance.ua
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 21:11

Зниження ставки на доходи фізосіб: думки читачів Finance.ua

Пропонуємо до обговорення:
Нещодавно ми писали про можливість істотного зниження ставки податку на доходи фізосіб (ПДФО).

Дивися повний текст Зниження ставки на доходи фізосіб: думки читачів Finance.ua.
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