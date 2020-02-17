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Зниження ставки на доходи фізосіб: думки читачів Finance.ua
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 18 лют, 2020 21:11
Пропонуємо до обговорення:
Нещодавно ми писали про можливість істотного зниження ставки податку на доходи фізосіб (ПДФО).
Дивися повний текст Зниження ставки на доходи фізосіб: думки читачів Finance.ua
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