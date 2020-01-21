Про це повідомляє ЦТС з посиланням на Airbus.
Дивися повний текст Airbus показав тестовий політ моделі вузькофюзеляжного літака майбутнього (відео).
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Додано: Вів 18 лют, 2020 21:30
Airbus показав тестовий політ моделі вузькофюзеляжного...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Airbus показав тестовий політ моделі вузькофюзеляжного літака майбутнього (відео).
Додано: Вів 18 лют, 2020 21:30
Судя по проекту салона самолёта ( больше 6 кресел в ряду и больше одного прохода между рядами), это будет не узкофюзеляжный, а наоборот - широкофюзеляжный самолёт.
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