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Airbus показав тестовий політ
моделі вузькофюзеляжного...

Airbus показав тестовий політ моделі вузькофюзеляжного...
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 21:30

Airbus показав тестовий політ моделі вузькофюзеляжного...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє ЦТС з посиланням на Airbus.

Дивися повний текст Airbus показав тестовий політ моделі вузькофюзеляжного літака майбутнього (відео).
R2
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 21:30

Судя по проекту салона самолёта ( больше 6 кресел в ряду и больше одного прохода между рядами), это будет не узкофюзеляжный, а наоборот - широкофюзеляжный самолёт.
warlamp
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 09:23

Развитие ходит по спирали. Опять вспомнили о летающем крыле :)
Слабо верится, что развитие пойдёт в эту сторону - поперечное сечение самолёта сильно возрастает, а значит и лобовое сопротивление воздуха, сложность управления таким самолётом, сильная зависимость от правильной балансировки нагрузки (т.е. размещение пассажиров и груза внутри) и много много других причин.
LutsMan
 
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