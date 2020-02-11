На створення Фонду гарантування кредитів під покупку землі передбачено 240 млн гривень.
Дивися повний текст У Раді представили проект Фонду гарантування кредитів під купівлю землі.
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Додано: Вів 18 лют, 2020 21:50
У Раді представили проект Фонду гарантування кредитів...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Раді представили проект Фонду гарантування кредитів під купівлю землі.
Додано: Вів 18 лют, 2020 21:50
“Мы как государство будем определять критерии, кто имеет доступ к фонду."
Уточняю - не государство, а конкретный ЧИНОВНИК будет решать, кто получит государственные деньги, а кто не получит. Отличная кормушка. Супер!
"То есть это попытка решить вопрос неэффективности рынка капитала в Украине”
Залить государственными деньгами ? Это "вода в песок". Вместо того, чтобы создать условия для нормального агро кредитования и СТРАХОВКИ таких кредитов.
Додано: Сер 19 лют, 2020 05:21
Доступ до цих кредитів отримають наближені до кормушки, все це один сценарій по захопленю землі в власність, як це було зроблено з енергосистемою і державними підприємствами раніше
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