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Нефьодов розповів, чи
будуть міняти ліміт...

Нефьодов розповів, чи будуть міняти ліміт...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 22:53

Нефьодов розповів, чи будуть міняти ліміт...

Пропонуємо до обговорення:
На сьогодні українська влада не планує змінювати ліміт вартості на закордонні безподаткові посилки.

Дивися повний текст Нефьодов розповів, чи будуть міняти ліміт неоподатковуваної вартості міжнародних посилок.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 22:53

При этом Finance.ua скромно помалкивает, что для того, чтобы заплатить эти 3$, посылку нужно растаможить, а это в большинстве случаев означает оплату брокерских услуг. Например, у Новой Почты - это сейчас 200 грн. Впрочем, никто не бунтует. Это не 2 грн за платёжку за газ. Тут не жалко.
moveton
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