На сьогодні українська влада не планує змінювати ліміт вартості на закордонні безподаткові посилки.
Дивися повний текст Нефьодов розповів, чи будуть міняти ліміт неоподатковуваної вартості міжнародних посилок.
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Додано: Вів 18 лют, 2020 22:53
Нефьодов розповів, чи будуть міняти ліміт...
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Дивися повний текст Нефьодов розповів, чи будуть міняти ліміт неоподатковуваної вартості міжнародних посилок.
Додано: Вів 18 лют, 2020 22:53
При этом Finance.ua скромно помалкивает, что для того, чтобы заплатить эти 3$, посылку нужно растаможить, а это в большинстве случаев означает оплату брокерских услуг. Например, у Новой Почты - это сейчас 200 грн. Впрочем, никто не бунтует. Это не 2 грн за платёжку за газ. Тут не жалко.
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