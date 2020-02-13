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У Нафтогазі затвердили новий план збільшення видобутку газу
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Додано: Сер 19 лют, 2020 07:25
Пропонуємо до обговорення:
Нафтогаз затвердив план нарощення власного видобутку газу, який назвали «Тризуб». План передбачає освоєння нових газових родовищ та буріння нових свердловин.
Дивися повний текст У Нафтогазі затвердили новий план збільшення видобутку газу
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Додано: Сер 19 лют, 2020 07:26
Коболев і Вітренко їстиме тільки горох, це ефективніше
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