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Microsoft тестує нову
функцію для Outlook

Microsoft тестує нову функцію для Outlook
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2020 08:01

Microsoft тестує нову функцію для Outlook

Пропонуємо до обговорення:
Американська компанія Microsoft працює над новою організаційною функцією Outlook Spaces.

Дивися повний текст Microsoft тестує нову функцію для Outlook.
R2
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А зачем Аутлук (с) нужен сегодня? Не 2000-й же год на дворе...
pin1234
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