|
|
Microsoft тестує нову функцію для Outlook
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 19 лют, 2020 08:01
Пропонуємо до обговорення:
Американська компанія Microsoft працює над новою організаційною функцією Outlook Spaces.
Дивися повний текст Microsoft тестує нову функцію для Outlook
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 93558
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 131 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Сер 19 лют, 2020 08:01
А зачем Аутлук (с) нужен сегодня? Не 2000-й же год на дворе...
-
pin1234
-
-
- Повідомлень: 30
- З нами з: 05.01.20
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 4 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 12 гостей
Модератори:
ТупУм
, Ірина_
, Модератор