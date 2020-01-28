Американська компанія Microsoft працює над новою організаційною функцією Outlook Spaces.
Дивися повний текст Microsoft тестує нову функцію для Outlook.
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Додано: Сер 19 лют, 2020 08:01
Microsoft тестує нову функцію для Outlook
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Microsoft тестує нову функцію для Outlook.
Додано: Сер 19 лют, 2020 10:12
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