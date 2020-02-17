RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Милованов розповів про
результати боротьби з тіньовою...

Милованов розповів про результати боротьби з тіньовою...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2020 09:01

Милованов розповів про результати боротьби з тіньовою...

Пропонуємо до обговорення:
Штрафи для роботодавців - отримати штраф до 141 тис грн.

Дивися повний текст Милованов розповів про результати боротьби з тіньовою зайнятістю.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 93558
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 131 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2020 09:01

Или это не рабство?
Нет это не рабство. Рабство это когда работаешь за еду и ночлег. Это сейчас такие у нас мизерные зарплаты, что многим хватает только на это.
То что у тебя есть документ не означает что ты не раб.
Дайте мне зарплату министра с его премиями и можете меня официально не трудоустраивать. Очень хочется побыть так сказать рабом в правлении.
p_a_l
 
Повідомлень: 2637
З нами з: 15.02.11
Подякував: 25 раз.
Подякували: 522 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 11 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Милованов показав, як "проїли" українську економіку за... 1, 2, 3
R2 » Пон 17 лют, 2020 13:27
22 1263
Переглянути останнє повідомлення
Сер 19 лют, 2020 01:25
korkor12232
Нефьодов розповів, чи будуть міняти ліміт...
R2 » Вів 18 лют, 2020 22:53
1 78
Переглянути останнє повідомлення
Вів 18 лют, 2020 22:53
moveton
Милованов назвав топ-4 найуспішніші сектори економіки...
R2 » Пон 17 лют, 2020 23:10
6 391
Переглянути останнє повідомлення
Вів 18 лют, 2020 14:37
Конрад Карлович

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (17451)
19.02.2020 09:08
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.