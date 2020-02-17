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Милованов розповів про
результати боротьби з тіньовою...

Милованов розповів про результати боротьби з тіньовою...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2020 09:01

Милованов розповів про результати боротьби з тіньовою...

Пропонуємо до обговорення:
Штрафи для роботодавців - отримати штраф до 141 тис грн.

Дивися повний текст Милованов розповів про результати боротьби з тіньовою зайнятістю.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2020 09:01

Или это не рабство?
Нет это не рабство. Рабство это когда работаешь за еду и ночлег. Это сейчас такие у нас мизерные зарплаты, что многим хватает только на это.
То что у тебя есть документ не означает что ты не раб.
Дайте мне зарплату министра с его премиями и можете меня официально не трудоустраивать. Очень хочется побыть так сказать рабом в правлении.
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2020 10:03

Статья бред....184319÷10рабочих дней=18431 предприятие посещено за день!!! Прям облава какая-то.опять красивые циферки от министерства.
modern_brook
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Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2020 12:41

modern_brook Виходить, що в податковій сидить 2000 дармоїдів. Яких потрібно регулярно виганяти в "поля". Адже за 1 день 1-на людина може обійти до 10-ти підприємств. Адже кожному підприємству необхідно приділити близко пів години часу. А ще ж треба добратися від одного підприємства в інше.
І чим займаються всі ці люди в посякдень? Якщо можуть виділити 2-а тижні робочого часу, без втрати продуктивності контори?
jeugen
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Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2020 18:13

Половина работает по трудовой но официально на минималке. Как с этим бороться?
alex7gk
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