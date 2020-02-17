Штрафи для роботодавців - отримати штраф до 141 тис грн.
Дивися повний текст Милованов розповів про результати боротьби з тіньовою зайнятістю.
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Додано: Сер 19 лют, 2020 09:01
Милованов розповів про результати боротьби з тіньовою...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Милованов розповів про результати боротьби з тіньовою зайнятістю.
Додано: Сер 19 лют, 2020 10:03
Статья бред....184319÷10рабочих дней=18431 предприятие посещено за день!!! Прям облава какая-то.опять красивые циферки от министерства.
Додано: Сер 19 лют, 2020 12:41
modern_brook Виходить, що в податковій сидить 2000 дармоїдів. Яких потрібно регулярно виганяти в "поля". Адже за 1 день 1-на людина може обійти до 10-ти підприємств. Адже кожному підприємству необхідно приділити близко пів години часу. А ще ж треба добратися від одного підприємства в інше.
І чим займаються всі ці люди в посякдень? Якщо можуть виділити 2-а тижні робочого часу, без втрати продуктивності контори?
Додано: Сер 19 лют, 2020 18:13
Половина работает по трудовой но официально на минималке. Как с этим бороться?
Додано: Сер 19 лют, 2020 18:47
Re: Милованов розповів про результати боротьби з тіньовою...
А почему не оформляют как самозанятых или как фоп и не штрафуют тех кто работает неофициально, имеет прибыль и не платит налоги?
Может с этой стороны рассматривать проблему? )))
Передайте в цирк клоунам. Не смешно.
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