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Китай застосував блокчейн в боротьбі з коронавірусом
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 19 лют, 2020 09:05
Пропонуємо до обговорення:
Влада Китаю в підтримці підприємств постраждалих від наслідків поширення коронавируса частково відмовилися від архаїчних фінансів і застосували технологію блокчейн для організації фінансових потоків.
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Додано: Сер 19 лют, 2020 09:05
Лучше бы Китай запретил есть всякую хрень. Хотят быть лучше американцев и жрут всякую гадость, а потом планета не знает как выжить. Пещерные люди.
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p_a_l
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