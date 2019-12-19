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Китай застосував блокчейн
в боротьбі з коронавірусом

Китай застосував блокчейн в боротьбі з коронавірусом
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Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2020 09:05

Китай застосував блокчейн в боротьбі з коронавірусом

Пропонуємо до обговорення:
Влада Китаю в підтримці підприємств постраждалих від наслідків поширення коронавируса частково відмовилися від архаїчних фінансів і застосували технологію блокчейн для організації фінансових потоків.

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R2
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Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2020 09:05

Лучше бы Китай запретил есть всякую хрень. Хотят быть лучше американцев и жрут всякую гадость, а потом планета не знает как выжить. Пещерные люди.
p_a_l
 
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