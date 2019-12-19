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Китай застосував блокчейн в боротьбі з коронавірусом
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 19 лют, 2020 09:05
Пропонуємо до обговорення:
Влада Китаю в підтримці підприємств постраждалих від наслідків поширення коронавируса частково відмовилися від архаїчних фінансів і застосували технологію блокчейн для організації фінансових потоків.
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R2
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Додано: Сер 19 лют, 2020 09:05
Лучше бы Китай запретил есть всякую хрень. Хотят быть лучше американцев и жрут всякую гадость, а потом планета не знает как выжить. Пещерные люди.
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p_a_l
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Додано: Сер 19 лют, 2020 10:12
p_a_l написав:
Лучше бы Китай запретил есть всякую хрень. Хотят быть лучше американцев и жрут всякую гадость, а потом планета не знает как выжить. Пещерные люди.
для китайцев борщ, может быть, тоже гадость.... представьте, как министр чего-то там Китая выступает с речью о том, чтобы запретить украинцам есть борщ... Вам бы это понравилось? )
вышенаписанный креатив создан не с целью провокаций, а для помощи читателей в формировании своего мнения, которое может не совпадать с мнением редакции ресурса и с мнением автора этой подписи
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Додано: Сер 19 лют, 2020 10:16
Вопрос к автору заголовка: в случае заболевания как этот блокчейн принимать? До еды или после?
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Gastarbaiter
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