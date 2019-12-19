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Китай застосував блокчейн
в боротьбі з коронавірусом

Китай застосував блокчейн в боротьбі з коронавірусом
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2020 09:05

Китай застосував блокчейн в боротьбі з коронавірусом

Пропонуємо до обговорення:
Влада Китаю в підтримці підприємств постраждалих від наслідків поширення коронавируса частково відмовилися від архаїчних фінансів і застосували технологію блокчейн для організації фінансових потоків.

Дивися повний текст Китай застосував блокчейн в боротьбі з коронавірусом.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2020 09:05

Лучше бы Китай запретил есть всякую хрень. Хотят быть лучше американцев и жрут всякую гадость, а потом планета не знает как выжить. Пещерные люди.
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2020 10:12

  p_a_l написав:Лучше бы Китай запретил есть всякую хрень. Хотят быть лучше американцев и жрут всякую гадость, а потом планета не знает как выжить. Пещерные люди.

для китайцев борщ, может быть, тоже гадость.... представьте, как министр чего-то там Китая выступает с речью о том, чтобы запретить украинцам есть борщ... Вам бы это понравилось? )
вышенаписанный креатив создан не с целью провокаций, а для помощи читателей в формировании своего мнения, которое может не совпадать с мнением редакции ресурса и с мнением автора этой подписи
Tamagoch
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Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2020 10:16

Вопрос к автору заголовка: в случае заболевания как этот блокчейн принимать? До еды или после?
Gastarbaiter
 
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  Gastarbaiter написав:Вопрос к автору заголовка: в случае заболевания как этот блокчейн принимать? До еды или после?

ректально :mrgreen:
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