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Відповідальність за їзду
тротуарами пропонують посилити...

Відповідальність за їзду тротуарами пропонують посилити...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2020 10:09

Відповідальність за їзду тротуарами пропонують посилити...

Пропонуємо до обговорення:
За виїзд автомобіля на тротуар пропонують підняти штрафи та вилучати водійське посвідчення на термін від одного до трьох років.

Дивися повний текст Відповідальність за їзду тротуарами пропонують посилити - петиція (інфографіка).
R2
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Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2020 10:09

..отсутствие реальной судебной ветви власти, тотальная продажность силовиков, повсеместное невосприятие общечеловеческих норм поведения - это реальность сегодняшней Украины.."шо маемо, то маемо".. решение одно и нетвратимо: отмена судебной системы в том виде как есть сейчас, введение скорейшее судов присяжных по любым делам, введение системы телесных наказаний и замена админ. наказаний краткими "посадками" в реальную ЗОНУ... ну как-то так.. а иначе - пределам "быдлячества" не видать края и конца!!!
maestro71
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2020 10:10

Спочатку газони захистіть.
Дозвольте учасникам дорожнього руху фіксувати порушення, наприклад проїзд автомобіля на червоне світло і діліть штраф 50/50.
Після цього на червоне буде їхати лише відбитий олень, або той кому не шкода грошей і він готовий ними поділитись.
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2020 10:44

А ще можна за наїзд на тротуар відбирати машину, а водія розстрілювати.
При наших різницях у зарплатах те, що для одного водія комариний укус, для другого може означати кілька місяців життя впроголодь. Ефективність покарання визначається не розміром штрафу, а неухильністю його стягнення. Треба не створювати нові й нові види штрафів, а вимагати дотримання вже існуючих правил.
augur
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