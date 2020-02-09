За виїзд автомобіля на тротуар пропонують підняти штрафи та вилучати водійське посвідчення на термін від одного до трьох років.
Дивися повний текст Відповідальність за їзду тротуарами пропонують посилити - петиція (інфографіка).
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Додано: Сер 19 лют, 2020 10:09
Відповідальність за їзду тротуарами пропонують посилити...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Відповідальність за їзду тротуарами пропонують посилити - петиція (інфографіка).
Додано: Сер 19 лют, 2020 10:09
..отсутствие реальной судебной ветви власти, тотальная продажность силовиков, повсеместное невосприятие общечеловеческих норм поведения - это реальность сегодняшней Украины.."шо маемо, то маемо".. решение одно и нетвратимо: отмена судебной системы в том виде как есть сейчас, введение скорейшее судов присяжных по любым делам, введение системы телесных наказаний и замена админ. наказаний краткими "посадками" в реальную ЗОНУ... ну как-то так.. а иначе - пределам "быдлячества" не видать края и конца!!!
Додано: Сер 19 лют, 2020 10:10
Спочатку газони захистіть.
Дозвольте учасникам дорожнього руху фіксувати порушення, наприклад проїзд автомобіля на червоне світло і діліть штраф 50/50.
Після цього на червоне буде їхати лише відбитий олень, або той кому не шкода грошей і він готовий ними поділитись.
Додано: Сер 19 лют, 2020 10:44
А ще можна за наїзд на тротуар відбирати машину, а водія розстрілювати.
При наших різницях у зарплатах те, що для одного водія комариний укус, для другого може означати кілька місяців життя впроголодь. Ефективність покарання визначається не розміром штрафу, а неухильністю його стягнення. Треба не створювати нові й нові види штрафів, а вимагати дотримання вже існуючих правил.
Додано: Сер 19 лют, 2020 11:56
Автору этой петиции надо гвоздь забить в то место, где у нормальных людей мозг. Надеюсь эту чушь даже рассматривать никто не будет.
Бывают ситуации, когда выезд на тротуар просто необходим, особенно учитывая недоразвитость инфраструктуры и черезжопность организации движения. У нас блин бывают улочки/дороги, где без выезда 2 машины не разминутся!
Если выезд не создает помех или угрозы пешеходам (или другим участникам движения) - можно вообще не штрафовать.
Вот если создает (а тем более приводит к ДТП) - другое дело, тут уж надо драть по полной...
Додано: Сер 19 лют, 2020 11:58
Представляю толпу пенсов у светофоров с камерами в руках.
Передайте в цирк клоунам. Не смешно.
Додано: Сер 19 лют, 2020 13:46
«Автор документа отмечает, что только в Киеве в течение 2019 года погиб 51 пешеход, из них 7 – на тротуарах» - автор недоговаривает, что эти 7 чел сбиты машинами, СЛУЧАЙНО вылетевшими на тротуар, а не ехавшими по нему!
Вроде мелочь,а смысл меняется кардинально...
Додано: Сер 19 лют, 2020 14:30
Кастрировать за езду по тротуарам!
В который раз убеждаюсь, что не от правительства нужно уезжать в ЕС и США, а от этого наглого свинского народа, который покупает без надобности гадилки и гадит ими везде.
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Додано: Сер 19 лют, 2020 14:33
А толку ? В стране отсутствует система контроля и наказания. Вон 50км/ч и что, знаки остановка, стоянка запрещена и что ? Не с того конца тянут
Додано: Сер 19 лют, 2020 15:09
Пусть даже так, главное предотвратить правонарушение.
А если пенсионеры будуть на этом еще и зарабатывать, вообще замечательно.
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