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Додано: Сер 19 лют, 2020 15:19
А ответственность пешеходов, которые сознательно ходят по проезжей части во дворах и на маленьких улицах? Хотя рядом сбоку явно видно тротуар? У кого нет машин просто не навидят водителей которые заезжают во дворы. Особенно бабушки. Хотя где то ездят так же их внуки.
Додано: Сер 19 лют, 2020 15:23
Re: золотые слова
Додано: Сер 19 лют, 2020 15:39
panzershreck1921 Ну а бывает и наоборот - когда все тротуары забиты припарковавшимися автомобилями. Пешеходу приходится идти по дороге - сбили, сам виноват.
Додано: Сер 19 лют, 2020 15:58
Вообще-то дворы и внутриквартальные территории - жилая зона и пешеходы имеют там абсолютное преимущество. А в Днепре упыри паркующиеся на тротуарах реально уже задрали.
Додано: Сер 19 лют, 2020 16:10
Re: так
А чем граждане-автомибилисты отличаются от других граждан? Они хотят чувствовать в своей стране себя тоже комфортно.
Востаннє редагувалось sal в Сер 19 лют, 2020 16:33, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 19 лют, 2020 16:29
Далеко не абсолютное:
Что, в силу вполне понятных обстоятельств, далеко не все пешеходы осознают...
Додано: Сер 19 лют, 2020 16:37
Re: Відповідальність за їзду тротуарами пропонують посилити.
Просто смішно стало - і зразу згадав класику :
Пешеходов надо любить.
Пешеходы составляют бо́льшую часть человечества. Мало того – лучшую его часть. Пешеходы создали мир. Это они построили города, возвели многоэтажные здания, провели канализацию и водопровод, замостили улицы и осветили их электрическими лампами. Это они распространили культуру по всему свету, изобрели книгопечатание, выдумали порох, перебросили мосты через реки, расшифровали египетские иероглифы, ввели в употребление безопасную бритву, уничтожили торговлю рабами и установили, что из бобов сои можно изготовить сто четырнадцать вкусных питательных блюд.
И когда все было готово, когда родная планета приняла сравнительно благоустроенный вид, появились автомобилисты.
Надо заметить, что автомобиль тоже был изобретен пешеходами. Но автомобилисты об этом как-то сразу забыли. Кротких и умных пешеходов стали давить. Улицы, созданные пешеходами, перешли во власть автомобилистов. Мостовые стали вдвое шире, тротуары сузились до размера табачной бандероли. И пешеходы стали испуганно жаться к стенам домов.
В большом городе пешеходы ведут мученическую жизнь. Для них ввели некое транспортное гетто. Им разрешают переходить улицы только на перекрестках, то есть именно в тех местах, где движение сильнее всего и где волосок, на котором обычно висит жизнь пешехода, легче всего оборвать.
В нашей обширной стране обыкновенный автомобиль, предназначенный, по мысли пешеходов, для мирной перевозки людей и грузов, принял грозные очертания братоубийственного снаряда. Он выводит из строя целые шеренги членов профсоюзов и их семей. Если пешеходу иной раз удается выпорхнуть из-под серебряного носа машины, его штрафует милиция за нарушение правил уличного катехизиса.
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