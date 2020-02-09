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Відповідальність за їзду
тротуарами пропонують посилити...

Відповідальність за їзду тротуарами пропонують посилити...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2020 15:19

А ответственность пешеходов, которые сознательно ходят по проезжей части во дворах и на маленьких улицах? Хотя рядом сбоку явно видно тротуар? У кого нет машин просто не навидят водителей которые заезжают во дворы. Особенно бабушки. Хотя где то ездят так же их внуки.
bogdan2019
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Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2020 15:23

Re: золотые слова

  freelanc написав:В который раз убеждаюсь, что не от правительства нужно уезжать в ЕС и США, а от этого наглого свинского народа

Именно так.
Правда, забыли, что ездить про тротуарам, например, в Киёве, разрешил Черновецкий.
sal
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2020 15:39

panzershreck1921 Ну а бывает и наоборот - когда все тротуары забиты припарковавшимися автомобилями. Пешеходу приходится идти по дороге - сбили, сам виноват.
Vovick
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2020 15:58

  bogdan2019 написав:А ответственность пешеходов, которые сознательно ходят по проезжей части во дворах и на маленьких улицах? Хотя рядом сбоку явно видно тротуар? У кого нет машин просто не навидят водителей которые заезжают во дворы. Особенно бабушки. Хотя где то ездят так же их внуки.

Вообще-то дворы и внутриквартальные территории - жилая зона и пешеходы имеют там абсолютное преимущество. А в Днепре упыри паркующиеся на тротуарах реально уже задрали.
gorobezus
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Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2020 16:10

Re: так

А чем граждане-автомибилисты отличаются от других граждан? Они хотят чувствовать в своей стране себя тоже комфортно.
Востаннє редагувалось sal в Сер 19 лют, 2020 16:33, всього редагувалось 1 раз.
sal
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2020 16:29

  gorobezus написав:
  bogdan2019 написав:А ответственность пешеходов, которые сознательно ходят по проезжей части во дворах и на маленьких улицах? Хотя рядом сбоку явно видно тротуар? У кого нет машин просто не навидят водителей которые заезжают во дворы. Особенно бабушки. Хотя где то ездят так же их внуки.

Вообще-то дворы и внутриквартальные территории - жилая зона и пешеходы имеют там абсолютное преимущество.

Далеко не абсолютное:
Пешеходы имеют преимущество перед транспортными средствами, но не должны создавать безосновательных препятствий для их движения.

Что, в силу вполне понятных обстоятельств, далеко не все пешеходы осознают...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2020 16:37

Re: Відповідальність за їзду тротуарами пропонують посилити.

Просто смішно стало - і зразу згадав класику :

Пешеходов надо любить.

Пешеходы составляют бо́льшую часть человечества. Мало того – лучшую его часть. Пешеходы создали мир. Это они построили города, возвели многоэтажные здания, провели канализацию и водопровод, замостили улицы и осветили их электрическими лампами. Это они распространили культуру по всему свету, изобрели книгопечатание, выдумали порох, перебросили мосты через реки, расшифровали египетские иероглифы, ввели в употребление безопасную бритву, уничтожили торговлю рабами и установили, что из бобов сои можно изготовить сто четырнадцать вкусных питательных блюд.

И когда все было готово, когда родная планета приняла сравнительно благоустроенный вид, появились автомобилисты.

Надо заметить, что автомобиль тоже был изобретен пешеходами. Но автомобилисты об этом как-то сразу забыли. Кротких и умных пешеходов стали давить. Улицы, созданные пешеходами, перешли во власть автомобилистов. Мостовые стали вдвое шире, тротуары сузились до размера табачной бандероли. И пешеходы стали испуганно жаться к стенам домов.

В большом городе пешеходы ведут мученическую жизнь. Для них ввели некое транспортное гетто. Им разрешают переходить улицы только на перекрестках, то есть именно в тех местах, где движение сильнее всего и где волосок, на котором обычно висит жизнь пешехода, легче всего оборвать.

В нашей обширной стране обыкновенный автомобиль, предназначенный, по мысли пешеходов, для мирной перевозки людей и грузов, принял грозные очертания братоубийственного снаряда. Он выводит из строя целые шеренги членов профсоюзов и их семей. Если пешеходу иной раз удается выпорхнуть из-под серебряного носа машины, его штрафует милиция за нарушение правил уличного катехизиса.
Puente
 
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  #<12
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