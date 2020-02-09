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Додано: Сер 19 лют, 2020 15:19
А ответственность пешеходов, которые сознательно ходят по проезжей части во дворах и на маленьких улицах? Хотя рядом сбоку явно видно тротуар? У кого нет машин просто не навидят водителей которые заезжают во дворы. Особенно бабушки. Хотя где то ездят так же их внуки.
Додано: Сер 19 лют, 2020 15:23
Re: золотые слова
Додано: Сер 19 лют, 2020 15:39
panzershreck1921 Ну а бывает и наоборот - когда все тротуары забиты припарковавшимися автомобилями. Пешеходу приходится идти по дороге - сбили, сам виноват.
Додано: Сер 19 лют, 2020 15:58
Вообще-то дворы и внутриквартальные территории - жилая зона и пешеходы имеют там абсолютное преимущество. А в Днепре упыри паркующиеся на тротуарах реально уже задрали.
Додано: Сер 19 лют, 2020 16:29
Далеко не абсолютное:
Что, в силу вполне понятных обстоятельств, далеко не все пешеходы осознают...
Додано: Сер 19 лют, 2020 16:37
Re: Відповідальність за їзду тротуарами пропонують посилити.
Просто смішно стало - і зразу згадав класику :
Пешеходов надо любить.
Пешеходы составляют бо́льшую часть человечества. Мало того – лучшую его часть. Пешеходы создали мир. Это они построили города, возвели многоэтажные здания, провели канализацию и водопровод, замостили улицы и осветили их электрическими лампами. Это они распространили культуру по всему свету, изобрели книгопечатание, выдумали порох, перебросили мосты через реки, расшифровали египетские иероглифы, ввели в употребление безопасную бритву, уничтожили торговлю рабами и установили, что из бобов сои можно изготовить сто четырнадцать вкусных питательных блюд.
И когда все было готово, когда родная планета приняла сравнительно благоустроенный вид, появились автомобилисты.
Надо заметить, что автомобиль тоже был изобретен пешеходами. Но автомобилисты об этом как-то сразу забыли. Кротких и умных пешеходов стали давить. Улицы, созданные пешеходами, перешли во власть автомобилистов. Мостовые стали вдвое шире, тротуары сузились до размера табачной бандероли. И пешеходы стали испуганно жаться к стенам домов.
В большом городе пешеходы ведут мученическую жизнь. Для них ввели некое транспортное гетто. Им разрешают переходить улицы только на перекрестках, то есть именно в тех местах, где движение сильнее всего и где волосок, на котором обычно висит жизнь пешехода, легче всего оборвать.
В нашей обширной стране обыкновенный автомобиль, предназначенный, по мысли пешеходов, для мирной перевозки людей и грузов, принял грозные очертания братоубийственного снаряда. Он выводит из строя целые шеренги членов профсоюзов и их семей. Если пешеходу иной раз удается выпорхнуть из-под серебряного носа машины, его штрафует милиция за нарушение правил уличного катехизиса.
Додано: Сер 19 лют, 2020 17:25
Тоже хотел написать, что машины по тротуарам не только ездят, но и стоят на них.
Нужно не штрафовать водителей, а расставлять ограничители. Чтоб машина физически не могла заехать туда, куда нельзя.
Додано: Сер 19 лют, 2020 19:03
Автор петиции, ни какой-то там пешеход, а очередной "политик", которого раскручивают под очередные выборы.
Чего только не придумают киевские скоты недодепутаты, чтобы косить бабло на своих эвакуаторах. Думаете они за пешеходов переживают? Всё делается только ради того, чтобы стричь бабло с населения.
За последние 5 лет Кличка не построено ни одного организованного паркинга для горожан!
Додано: Сер 19 лют, 2020 19:29
Нужно неотвратимость наказания, и все сразу станет на свои места.
Фото-видеофиксация - отправка куда-нибудь на официальный портал + законы описывающие процедуру учета таких фиксаций - со штрафа 50/50, и за пару месяцев будет как в Европе. И не надо ничего придумывать.
Додано: Сер 19 лют, 2020 21:32
Не уверен, что он займет и 0,5% на выборах.
Прикрывать беззаконие словами о том, что никто ничего не делает, все обязаны, а я буду ложить на всех остальных, потому что мне не сделали так, как я хочу?
Вопрос в безответственности населения и власти (Кличка, судов и пр.) и эти понятия взаимосвязаны.
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