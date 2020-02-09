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Відповідальність за їзду тротуарами пропонують посилити...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 19 лют, 2020 22:30
Vovick - бывает, и с этим тоже надо бороться, искать компромисс - чтобы и пешеходам места хватало, и автомобилистам. Эвакуаторы хвала Одину уже вовсю работают.
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panzershreck1921
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Luk_v