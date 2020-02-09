Відповідальність за їзду тротуарами пропонують посилити...
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eduard_k написав:Автор петиции, ни какой-то там пешеход, а очередной "политик", которого раскручивают под очередные выборы. https://novilidery.com/lider/1-season/a ... kostyantin Чего только не придумают киевские скоты недодепутаты, чтобы косить бабло на своих эвакуаторах. Думаете они за пешеходов переживают? Всё делается только ради того, чтобы стричь бабло с населения. За последние 5 лет Кличка не построено ни одного организованного паркинга для горожан!
Не уверен, что он займет и 0,5% на выборах.
Прикрывать беззаконие словами о том, что никто ничего не делает, все обязаны, а я буду ложить на всех остальных, потому что мне не сделали так, как я хочу? Вопрос в безответственности населения и власти (Кличка, судов и пр.) и эти понятия взаимосвязаны.
У нас мало тележурналистов во власти? Чем этот с 1+1 отличается от Дубинского, Соболева и прочих? Их всех так раскручивали, а потом брали в какой-то список.
1. Водители паркуются на тротуарах не потому-что наглые и хамы, а потому-что негде больше. 2. Подавляющее большинство ставят машину так, чтобы можно было пройти и проехать мимо неё. 3. Подавляющее большинство водителей по тротуару движется с минимальной скоростью и предоставляет приоритет всем пешеходам, потому-что неприятности никому не нужны. 4. Водитель никогда не поставит машину на тротуаре или газоне, если рядом есть организованное свободное паркоместо. Это бессмысленно, занимает лишнее время и лазанье по бордюрам вредит автомобилю.
Отсюда вывод - СТРОЙТЕ ПАРКОМЕСТА, В ТАКОМ КОЛИЧЕСТВЕ, СКОЛЬКО ИХ НУЖНО В ГОРОДЕ, ВОЗЛЕ БИЗНЕС ЦЕНТРОВ И ЖИЛЫХ КОМПЛЕКСОВ!
И это не дорого! Кредит МВФ не нужен. Паркоместо - это 10 кв.м земли очерченные краской, можно даже не асфальтировать, щебня насыпать просто!
Это наша украинская земля, земля граждан Украины, а не земля Кличка или тех, кому КМДА раздает её под застройку! И вы можете, и машину поставить, и двумя ногами стать. Вряд ли у вас больше одного авто или больше двух ног!
Скоты, которые сидят в кабинетах за наш счет, должны заниматься городом, а не организовывать схемы по сбору средств, через эвакуаторы или что-то еще!
eduard_k написав:Автор петиции, ни какой-то там пешеход, а очередной "политик", которого раскручивают под очередные выборы. https://novilidery.com/lider/1-season/a ... kostyantin Чего только не придумают киевские скоты недодепутаты, чтобы косить бабло на своих эвакуаторах. Думаете они за пешеходов переживают? Всё делается только ради того, чтобы стричь бабло с населения. За последние 5 лет Кличка не построено ни одного организованного паркинга для горожан!
Не уверен, что он займет и 0,5% на выборах.
Прикрывать беззаконие словами о том, что никто ничего не делает, все обязаны, а я буду ложить на всех остальных, потому что мне не сделали так, как я хочу? Вопрос в безответственности населения и власти (Кличка, судов и пр.) и эти понятия взаимосвязаны.
У нас мало тележурналистов во власти? Чем этот с 1+1 отличается от Дубинского, Соболева и прочих? Их всех так раскручивали, а потом брали в какой-то список.
1. Водители паркуются на тротуарах не потому-что наглые и хамы, а потому-что негде больше. 2. Подавляющее большинство ставят машину так, чтобы можно было пройти и проехать мимо неё. 3. Подавляющее большинство водителей по тротуару движется с минимальной скоростью и предоставляет приоритет всем пешеходам. 4. Водитель никогда не поставит машину на тротуаре или газоне, если рядом есть организованное свободное паркоместо. Это бессмысленно, занимает лишнее время и лазанье по бордюрам вредит автомобилю.
Отсюда вывод - СТРОЙТЕ ПАРКОМЕСТА, В ТАКОМ КОЛИЧЕСТВЕ, СКОЛЬКО ИХ НУЖНО В ГОРОДЕ, ВОЗЛЕ БИЗНЕС ЦЕНТРОВ И ЖИЛЫХ КОМПЛЕКСОВ! Скоты, которые сидят в кабинетах за наш счет, должны заниматься городом, а не организовывать схемы по сбору средств, через эвакуаторы или что-то еще!
По п4. Ещё как поставит, если парковка платная, постоянно можно видеть кучу машин у ТЦ при наличии у ТЦ паркинга. Второй сорт вильнолюда - которым религия не позволяет пройти пару сотен метров, надо тачку прямо под двери бутиков /ресторанов поставить.
Сама постановка вопроса - строить столько паркомест, сколько "их нужно", провальна, ибо "нужно" величина непостоянная. Развитие города только под запросы автомобилистов в принципе тупиковый вариант, в крупном городе приоритет должен быть развитию ОТ, вело- и подобным альтернативам. Развитие города под авто превращает его в сплошные развязки и парковки, при этом проблема пробок этим все равно не решается.