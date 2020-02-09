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Відповідальність за їзду
тротуарами пропонують посилити...

Відповідальність за їзду тротуарами пропонують посилити...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2020 22:30

Vovick - бывает, и с этим тоже надо бороться, искать компромисс - чтобы и пешеходам места хватало, и автомобилистам. Эвакуаторы хвала Одину уже вовсю работают.
panzershreck1921
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Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2020 23:39

  Son of Sun написав:
  eduard_k написав:Автор петиции, ни какой-то там пешеход, а очередной "политик", которого раскручивают под очередные выборы. https://novilidery.com/lider/1-season/a ... kostyantin
Чего только не придумают киевские скоты недодепутаты, чтобы косить бабло на своих эвакуаторах. Думаете они за пешеходов переживают? Всё делается только ради того, чтобы стричь бабло с населения.
За последние 5 лет Кличка не построено ни одного организованного паркинга для горожан!

Не уверен, что он займет и 0,5% на выборах.

Прикрывать беззаконие словами о том, что никто ничего не делает, все обязаны, а я буду ложить на всех остальных, потому что мне не сделали так, как я хочу?
Вопрос в безответственности населения и власти (Кличка, судов и пр.) и эти понятия взаимосвязаны.

У нас мало тележурналистов во власти? Чем этот с 1+1 отличается от Дубинского, Соболева и прочих? Их всех так раскручивали, а потом брали в какой-то список.

    1. Водители паркуются на тротуарах не потому-что наглые и хамы, а потому-что негде больше.
    2. Подавляющее большинство ставят машину так, чтобы можно было пройти и проехать мимо неё.
    3. Подавляющее большинство водителей по тротуару движется с минимальной скоростью и предоставляет приоритет всем пешеходам, потому-что неприятности никому не нужны.
    4. Водитель никогда не поставит машину на тротуаре или газоне, если рядом есть организованное свободное паркоместо. Это бессмысленно, занимает лишнее время и лазанье по бордюрам вредит автомобилю.

Отсюда вывод - СТРОЙТЕ ПАРКОМЕСТА, В ТАКОМ КОЛИЧЕСТВЕ, СКОЛЬКО ИХ НУЖНО В ГОРОДЕ, ВОЗЛЕ БИЗНЕС ЦЕНТРОВ И ЖИЛЫХ КОМПЛЕКСОВ!

И это не дорого! Кредит МВФ не нужен. Паркоместо - это 10 кв.м земли очерченные краской, можно даже не асфальтировать, щебня насыпать просто!

Это наша украинская земля, земля граждан Украины, а не земля Кличка или тех, кому КМДА раздает её под застройку! И вы можете, и машину поставить, и двумя ногами стать. Вряд ли у вас больше одного авто или больше двух ног!

Скоты, которые сидят в кабинетах за наш счет, должны заниматься городом, а не организовывать схемы по сбору средств, через эвакуаторы или что-то еще!
eduard_k
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 00:07

Re: Відповідальність за їзду тротуарами пропонують посилити.

eduard_k написав:
  Son of Sun написав:
  eduard_k написав:Автор петиции, ни какой-то там пешеход, а очередной "политик", которого раскручивают под очередные выборы. https://novilidery.com/lider/1-season/a ... kostyantin
Чего только не придумают киевские скоты недодепутаты, чтобы косить бабло на своих эвакуаторах. Думаете они за пешеходов переживают? Всё делается только ради того, чтобы стричь бабло с населения.
За последние 5 лет Кличка не построено ни одного организованного паркинга для горожан!

Не уверен, что он займет и 0,5% на выборах.

Прикрывать беззаконие словами о том, что никто ничего не делает, все обязаны, а я буду ложить на всех остальных, потому что мне не сделали так, как я хочу?
Вопрос в безответственности населения и власти (Кличка, судов и пр.) и эти понятия взаимосвязаны.

У нас мало тележурналистов во власти? Чем этот с 1+1 отличается от Дубинского, Соболева и прочих? Их всех так раскручивали, а потом брали в какой-то список.

    1. Водители паркуются на тротуарах не потому-что наглые и хамы, а потому-что негде больше.
    2. Подавляющее большинство ставят машину так, чтобы можно было пройти и проехать мимо неё.
    3. Подавляющее большинство водителей по тротуару движется с минимальной скоростью и предоставляет приоритет всем пешеходам.
    4. Водитель никогда не поставит машину на тротуаре или газоне, если рядом есть организованное свободное паркоместо. Это бессмысленно, занимает лишнее время и лазанье по бордюрам вредит автомобилю.

Отсюда вывод - СТРОЙТЕ ПАРКОМЕСТА, В ТАКОМ КОЛИЧЕСТВЕ, СКОЛЬКО ИХ НУЖНО В ГОРОДЕ, ВОЗЛЕ БИЗНЕС ЦЕНТРОВ И ЖИЛЫХ КОМПЛЕКСОВ!
Скоты, которые сидят в кабинетах за наш счет, должны заниматься городом, а не организовывать схемы по сбору средств, через эвакуаторы или что-то еще!


По п4. Ещё как поставит, если парковка платная, постоянно можно видеть кучу машин у ТЦ при наличии у ТЦ паркинга.
Второй сорт вильнолюда - которым религия не позволяет пройти пару сотен метров, надо тачку прямо под двери бутиков /ресторанов поставить.

Сама постановка вопроса - строить столько паркомест, сколько "их нужно", провальна, ибо "нужно" величина непостоянная. Развитие города только под запросы автомобилистов в принципе тупиковый вариант, в крупном городе приоритет должен быть развитию ОТ, вело- и подобным альтернативам. Развитие города под авто превращает его в сплошные развязки и парковки, при этом проблема пробок этим все равно не решается.
Faceless
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