Відповідальність за їзду тротуарами пропонують посилити...

Додано: Сер 19 лют, 2020 23:39

Son of Sun написав: eduard_k написав: Автор петиции, ни какой-то там пешеход, а очередной "политик", которого раскручивают под очередные выборы. https://novilidery.com/lider/1-season/a ... kostyantin

Чего только не придумают киевские скоты недодепутаты, чтобы косить бабло на своих эвакуаторах. Думаете они за пешеходов переживают? Всё делается только ради того, чтобы стричь бабло с населения.

За последние 5 лет Кличка не построено ни одного организованного паркинга для горожан! Автор петиции, ни какой-то там пешеход, а очередной "политик", которого раскручивают под очередные выборы.Чего только не придумают киевские скоты недодепутаты, чтобы косить бабло на своих эвакуаторах. Думаете они за пешеходов переживают? Всё делается только ради того, чтобы стричь бабло с населения.За последние 5 лет Кличка не построено ни одного организованного паркинга для горожан!

Не уверен, что он займет и 0,5% на выборах.



Прикрывать беззаконие словами о том, что никто ничего не делает, все обязаны, а я буду ложить на всех остальных, потому что мне не сделали так, как я хочу?

Вопрос в безответственности населения и власти (Кличка, судов и пр.) и эти понятия взаимосвязаны. Не уверен, что он займет и 0,5% на выборах.Прикрывать беззаконие словами о том, что никто ничего не делает, все обязаны, а я буду ложить на всех остальных, потому что мне не сделали так, как я хочу?Вопрос в безответственности населения и власти (Кличка, судов и пр.) и эти понятия взаимосвязаны.

1. Водители паркуются на тротуарах не потому-что наглые и хамы, а потому-что негде больше.

2. Подавляющее большинство ставят машину так, чтобы можно было пройти и проехать мимо неё.

3. Подавляющее большинство водителей по тротуару движется с минимальной скоростью и предоставляет приоритет всем пешеходам, потому-что неприятности никому не нужны.

4. Водитель никогда не поставит машину на тротуаре или газоне, если рядом есть организованное свободное паркоместо. Это бессмысленно, занимает лишнее время и лазанье по бордюрам вредит автомобилю.

У нас мало тележурналистов во власти? Чем этот с 1+1 отличается от Дубинского, Соболева и прочих? Их всех так раскручивали, а потом брали в какой-то список.Отсюда вывод - СТРОЙТЕ ПАРКОМЕСТА, В ТАКОМ КОЛИЧЕСТВЕ, СКОЛЬКО ИХ НУЖНО В ГОРОДЕ, ВОЗЛЕ БИЗНЕС ЦЕНТРОВ И ЖИЛЫХ КОМПЛЕКСОВ!И это не дорого! Кредит МВФ не нужен. Паркоместо - это 10 кв.м земли очерченные краской, можно даже не асфальтировать, щебня насыпать просто!Это наша украинская земля, земля граждан Украины, а не земля Кличка или тех, кому КМДА раздает её под застройку! И вы можете, и машину поставить, и двумя ногами стать. Вряд ли у вас больше одного авто или больше двух ног!Скоты, которые сидят в кабинетах за наш счет, должны заниматься городом, а не организовывать схемы по сбору средств, через эвакуаторы или что-то еще!