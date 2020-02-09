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Відповідальність за їзду
тротуарами пропонують посилити...

Відповідальність за їзду тротуарами пропонують посилити...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2020 22:30

Vovick - бывает, и с этим тоже надо бороться, искать компромисс - чтобы и пешеходам места хватало, и автомобилистам. Эвакуаторы хвала Одину уже вовсю работают.
panzershreck1921
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Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2020 23:39

  Son of Sun написав:
  eduard_k написав:Автор петиции, ни какой-то там пешеход, а очередной "политик", которого раскручивают под очередные выборы. https://novilidery.com/lider/1-season/a ... kostyantin
Чего только не придумают киевские скоты недодепутаты, чтобы косить бабло на своих эвакуаторах. Думаете они за пешеходов переживают? Всё делается только ради того, чтобы стричь бабло с населения.
За последние 5 лет Кличка не построено ни одного организованного паркинга для горожан!

Не уверен, что он займет и 0,5% на выборах.

Прикрывать беззаконие словами о том, что никто ничего не делает, все обязаны, а я буду ложить на всех остальных, потому что мне не сделали так, как я хочу?
Вопрос в безответственности населения и власти (Кличка, судов и пр.) и эти понятия взаимосвязаны.

У нас мало тележурналистов во власти? Чем этот с 1+1 отличается от Дубинского, Соболева и прочих? Их всех так раскручивали, а потом брали в какой-то список.

    1. Водители паркуются на тротуарах не потому-что наглые и хамы, а потому-что негде больше.
    2. Подавляющее большинство ставят машину так, чтобы можно было пройти и проехать мимо неё.
    3. Подавляющее большинство водителей по тротуару движется с минимальной скоростью и предоставляет приоритет всем пешеходам, потому-что неприятности никому не нужны.
    4. Водитель никогда не поставит машину на тротуаре или газоне, если рядом есть организованное свободное паркоместо. Это бессмысленно, занимает лишнее время и лазанье по бордюрам вредит автомобилю.

Отсюда вывод - СТРОЙТЕ ПАРКОМЕСТА, В ТАКОМ КОЛИЧЕСТВЕ, СКОЛЬКО ИХ НУЖНО В ГОРОДЕ, ВОЗЛЕ БИЗНЕС ЦЕНТРОВ И ЖИЛЫХ КОМПЛЕКСОВ!

И это не дорого! Кредит МВФ не нужен. Паркоместо - это 10 кв.м земли очерченные краской, можно даже не асфальтировать, щебня насыпать просто!

Это наша украинская земля, земля граждан Украины, а не земля Кличка или тех, кому КМДА раздает её под застройку! И вы можете, и машину поставить, и двумя ногами стать. Вряд ли у вас больше одного авто или больше двух ног!

Скоты, которые сидят в кабинетах за наш счет, должны заниматься городом, а не организовывать схемы по сбору средств, через эвакуаторы или что-то еще!
eduard_k
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 00:07

Re: Відповідальність за їзду тротуарами пропонують посилити.

eduard_k написав:
  Son of Sun написав:
  eduard_k написав:Автор петиции, ни какой-то там пешеход, а очередной "политик", которого раскручивают под очередные выборы. https://novilidery.com/lider/1-season/a ... kostyantin
Чего только не придумают киевские скоты недодепутаты, чтобы косить бабло на своих эвакуаторах. Думаете они за пешеходов переживают? Всё делается только ради того, чтобы стричь бабло с населения.
За последние 5 лет Кличка не построено ни одного организованного паркинга для горожан!

Не уверен, что он займет и 0,5% на выборах.

Прикрывать беззаконие словами о том, что никто ничего не делает, все обязаны, а я буду ложить на всех остальных, потому что мне не сделали так, как я хочу?
Вопрос в безответственности населения и власти (Кличка, судов и пр.) и эти понятия взаимосвязаны.

У нас мало тележурналистов во власти? Чем этот с 1+1 отличается от Дубинского, Соболева и прочих? Их всех так раскручивали, а потом брали в какой-то список.

    1. Водители паркуются на тротуарах не потому-что наглые и хамы, а потому-что негде больше.
    2. Подавляющее большинство ставят машину так, чтобы можно было пройти и проехать мимо неё.
    3. Подавляющее большинство водителей по тротуару движется с минимальной скоростью и предоставляет приоритет всем пешеходам.
    4. Водитель никогда не поставит машину на тротуаре или газоне, если рядом есть организованное свободное паркоместо. Это бессмысленно, занимает лишнее время и лазанье по бордюрам вредит автомобилю.

Отсюда вывод - СТРОЙТЕ ПАРКОМЕСТА, В ТАКОМ КОЛИЧЕСТВЕ, СКОЛЬКО ИХ НУЖНО В ГОРОДЕ, ВОЗЛЕ БИЗНЕС ЦЕНТРОВ И ЖИЛЫХ КОМПЛЕКСОВ!
Скоты, которые сидят в кабинетах за наш счет, должны заниматься городом, а не организовывать схемы по сбору средств, через эвакуаторы или что-то еще!


По п4. Ещё как поставит, если парковка платная, постоянно можно видеть кучу машин у ТЦ при наличии у ТЦ паркинга.
Второй сорт вильнолюда - которым религия не позволяет пройти пару сотен метров, надо тачку прямо под двери бутиков /ресторанов поставить.

Сама постановка вопроса - строить столько паркомест, сколько "их нужно", провальна, ибо "нужно" величина непостоянная. Развитие города только под запросы автомобилистов в принципе тупиковый вариант, в крупном городе приоритет должен быть развитию ОТ, вело- и подобным альтернативам. Развитие города под авто превращает его в сплошные развязки и парковки, при этом проблема пробок этим все равно не решается.
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 01:17

  Faceless написав:По п4. Ещё как поставит, если парковка платная, постоянно можно видеть кучу машин у ТЦ при наличии у ТЦ паркинга.

Да, потому-что если вы работаете в/возле такого ТЦ, то вы без штанов останетесь платить по 50 грн. час целый месяц! Это 8500 грн. в месяц! У нас средняя зарплата 11 тыс. по стране. Или парковка это привилегия для олигархов? За что там платить? Вы же знаете, что на такой парковке за сохранность авто никто не отвечает? Знаете, что ТЦ стоит на земле, которая в коммунальной собственности? На земле горожан.

  Faceless написав:Развитие города только под запросы автомобилистов в принципе тупиковый вариант, в крупном городе приоритет должен быть развитию ОТ, вело- и подобным альтернативам. Развитие города под авто превращает его в сплошные развязки и парковки, при этом проблема пробок этим все равно не решается.

Не только, а в том числе! Автомобилисты платят акциз с каждого литра топлива, который идет в дорожный фонд, в том числе, городской!

Проблема пробок решается, если развязки строить, а не рассуждать о них.

Автомобиль это символ Америки, зато символ нашей страны - маршрутка. Это будка на шасси грузовика! Браво, мы развили общественный транспорт, давайте продолжать! Вы же знаете у кого за бюджетные средства мы эти будки покупаем?
eduard_k
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 08:59

Одна з речей, які найбільше шокують іноземців та свідчать про дикість країни.
espanol
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 09:14

Re: Відповідальність за їзду тротуарами пропонують посилити.

  _Mykola_ написав:Фото-видеофиксация - отправка куда-нибудь на официальный портал + законы описывающие процедуру учета таких фиксаций - со штрафа 50/50, и за пару месяцев будет как в Европе. И не надо ничего придумывать.

Т.е. Вы предлагаете, чтобы какой-нибудь пенсионер, стал со своим смартфоном возле Офиса Президента, Кабинета министров, Верховной Рады и т.д., и начал зарабатывать деньги ? Да кто-же ему позволит! Прелесть нынешней системы для власти в том, что ОНИ могут избежать ответственности. Потому что ни один полицейский не будет стоять возле указанных выше объектов и выписывать штрафы за разворот через двойную сплошную, а пенсионер за свои кровные (допустим, 50% от штрафа) задолбает любого и не даст спустить такой штраф на тормозах и/или потереть его где-то в базе данных!
LutsMan
 
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