Відповідальність за їзду тротуарами пропонують посилити...

Додано: Чет 20 лют, 2020 15:03

eduard_k написав: Да, потому-что если вы работаете в/возле такого ТЦ, то вы без штанов останетесь платить по 50 грн. час целый месяц! Это 8500 грн. в месяц! У нас средняя зарплата 11 тыс. по стране. Или парковка это привилегия для олигархов? За что там платить? Вы же знаете, что на такой парковке за сохранность авто никто не отвечает? Знаете, что ТЦ стоит на земле, которая в коммунальной собственности? На земле горожан. Да, потому-что если вы работаете в/возле такого ТЦ, то вы без штанов останетесь платить по 50 грн. час целый месяц! Это 8500 грн. в месяц! У нас средняя зарплата 11 тыс. по стране. Или парковка это привилегия для олигархов? За что там платить? Вы же знаете, что на такой парковке за сохранность авто никто не отвечает? Знаете, что ТЦ стоит на земле, которая в коммунальной собственности? На земле горожан.

eduard_k написав: Проблема пробок решается, если развязки строить, а не рассуждать о них. Проблема пробок решается, если развязки строить, а не рассуждать о них.

А с чего вы взяли, что конкретно под вашу тачку территорию должны выделять бесплатно? На земле горожан - это не на вашей лично. Авто это тот еще расходник, и вообще - имущество обязывает, никто и нигде не обещал, что содержание авто должно быть бесплатным, а парковка - это такие же расходы на содержание авто, как и прочие. Не можете себе это позволить - значит, авто вам не по карману. А особенно аргумент про "среднюю зарплату в 11 тысяч" умиляет, когда смотришь на тачки на тротуарах ценой как 10 лет этой средней зарплатыНа самом деле не решается, доказано мировым опытом. Можно весь город превратить в какую-то промзону с одними развязками, и все равно пробки будут. Это не значит, конечно, что развязки вообще не нужны, но решение транспортной проблемы в развитии общественного транспорта и ограничении автомобильного трафика, а не втом, чтобы холить и лелеять каждого, кто насобирал на свое корыто и хочет бесплатно его ставить где вздумается