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Додано: Сер 19 лют, 2020 22:30
Vovick - бывает, и с этим тоже надо бороться, искать компромисс - чтобы и пешеходам места хватало, и автомобилистам. Эвакуаторы хвала Одину уже вовсю работают.
Додано: Сер 19 лют, 2020 23:39
У нас мало тележурналистов во власти? Чем этот с 1+1 отличается от Дубинского, Соболева и прочих? Их всех так раскручивали, а потом брали в какой-то список.
2. Подавляющее большинство ставят машину так, чтобы можно было пройти и проехать мимо неё.
3. Подавляющее большинство водителей по тротуару движется с минимальной скоростью и предоставляет приоритет всем пешеходам, потому-что неприятности никому не нужны.
4. Водитель никогда не поставит машину на тротуаре или газоне, если рядом есть организованное свободное паркоместо. Это бессмысленно, занимает лишнее время и лазанье по бордюрам вредит автомобилю.
Отсюда вывод - СТРОЙТЕ ПАРКОМЕСТА, В ТАКОМ КОЛИЧЕСТВЕ, СКОЛЬКО ИХ НУЖНО В ГОРОДЕ, ВОЗЛЕ БИЗНЕС ЦЕНТРОВ И ЖИЛЫХ КОМПЛЕКСОВ!
И это не дорого! Кредит МВФ не нужен. Паркоместо - это 10 кв.м земли очерченные краской, можно даже не асфальтировать, щебня насыпать просто!
Это наша украинская земля, земля граждан Украины, а не земля Кличка или тех, кому КМДА раздает её под застройку! И вы можете, и машину поставить, и двумя ногами стать. Вряд ли у вас больше одного авто или больше двух ног!
Скоты, которые сидят в кабинетах за наш счет, должны заниматься городом, а не организовывать схемы по сбору средств, через эвакуаторы или что-то еще!
Додано: Чет 20 лют, 2020 00:07
Re: Відповідальність за їзду тротуарами пропонують посилити.
По п4. Ещё как поставит, если парковка платная, постоянно можно видеть кучу машин у ТЦ при наличии у ТЦ паркинга.
Второй сорт вильнолюда - которым религия не позволяет пройти пару сотен метров, надо тачку прямо под двери бутиков /ресторанов поставить.
Сама постановка вопроса - строить столько паркомест, сколько "их нужно", провальна, ибо "нужно" величина непостоянная. Развитие города только под запросы автомобилистов в принципе тупиковый вариант, в крупном городе приоритет должен быть развитию ОТ, вело- и подобным альтернативам. Развитие города под авто превращает его в сплошные развязки и парковки, при этом проблема пробок этим все равно не решается.
Додано: Чет 20 лют, 2020 01:17
Да, потому-что если вы работаете в/возле такого ТЦ, то вы без штанов останетесь платить по 50 грн. час целый месяц! Это 8500 грн. в месяц! У нас средняя зарплата 11 тыс. по стране. Или парковка это привилегия для олигархов? За что там платить? Вы же знаете, что на такой парковке за сохранность авто никто не отвечает? Знаете, что ТЦ стоит на земле, которая в коммунальной собственности? На земле горожан.
Не только, а в том числе! Автомобилисты платят акциз с каждого литра топлива, который идет в дорожный фонд, в том числе, городской!
Проблема пробок решается, если развязки строить, а не рассуждать о них.
Автомобиль это символ Америки, зато символ нашей страны - маршрутка. Это будка на шасси грузовика! Браво, мы развили общественный транспорт, давайте продолжать! Вы же знаете у кого за бюджетные средства мы эти будки покупаем?
Додано: Чет 20 лют, 2020 08:59
Одна з речей, які найбільше шокують іноземців та свідчать про дикість країни.
Додано: Чет 20 лют, 2020 09:14
Re: Відповідальність за їзду тротуарами пропонують посилити.
Т.е. Вы предлагаете, чтобы какой-нибудь пенсионер, стал со своим смартфоном возле Офиса Президента, Кабинета министров, Верховной Рады и т.д., и начал зарабатывать деньги ? Да кто-же ему позволит! Прелесть нынешней системы для власти в том, что ОНИ могут избежать ответственности. Потому что ни один полицейский не будет стоять возле указанных выше объектов и выписывать штрафы за разворот через двойную сплошную, а пенсионер за свои кровные (допустим, 50% от штрафа) задолбает любого и не даст спустить такой штраф на тормозах и/или потереть его где-то в базе данных!
Додано: Чет 20 лют, 2020 15:03
Re: Відповідальність за їзду тротуарами пропонують посилити.
А с чего вы взяли, что конкретно под вашу тачку территорию должны выделять бесплатно? На земле горожан - это не на вашей лично. Авто это тот еще расходник, и вообще - имущество обязывает, никто и нигде не обещал, что содержание авто должно быть бесплатным, а парковка - это такие же расходы на содержание авто, как и прочие. Не можете себе это позволить - значит, авто вам не по карману. А особенно аргумент про "среднюю зарплату в 11 тысяч" умиляет, когда смотришь на тачки на тротуарах ценой как 10 лет этой средней зарплаты
На самом деле не решается, доказано мировым опытом. Можно весь город превратить в какую-то промзону с одними развязками, и все равно пробки будут. Это не значит, конечно, что развязки вообще не нужны, но решение транспортной проблемы в развитии общественного транспорта и ограничении автомобильного трафика, а не втом, чтобы холить и лелеять каждого, кто насобирал на свое корыто и хочет бесплатно его ставить где вздумается
Додано: Чет 20 лют, 2020 15:22
Re: Відповідальність за їзду тротуарами пропонують посилити.
На самом деле, здравая идея в том, чтобы:
- создать возможность любому гражданину напрямую рапортовать о нарушениях, и что главное - чтобы эти обращения имели юридическую силу, посредством, например, приложения на смартфоне. Можно, к примеру, делать из приложения фото, добавлять геолокацию, время съемки, подписывать каким-то ключом, и отправлять на сервер полиции. Там сотрудники удаленно могут оценить нарушение и вынести решение, причем ответ должен быть на каждый запрос - какие-то удовлетворены, какие-то отклонены (или нет основания для штрафа, или штраф уже выписан), по удовлетворенным можно было бы получить какое-то вознаграждение. Очень важно, чтобы весь этот процесс был зафиксирован в нормативных документах и не мог быть оспорен как "незаконный".
Далее, сделать легальную возможность любому юридическому или физическому лицу предоставлять услуги эвакуатора как аутсорс, отпадет необходимость держать большой парк эвакуаторов на балансе города. Любой из них может взять в работу заявку о тполиции на эвакуацию транспортного средства, и по факту этого полиция делегирует исполнителю право оттарабанить транспортное средство на штрафплощадку и оплатит его услуги, которые потом должен возместить владелец авто, либо авто реализуется на аукционе.
И какое-то количество рабочих мест появится, и вильнолюд теперь 10 раз подумает, парковать ли авто где-попало, ибо желающих зафиксировать нарушение и получить вознаграждение всегда будет достаточно, как и работяг на эвакуаторах, с удовольствие готовых выплеснуть классовую ненависть, отвозя какой-нибудь гелик
Додано: Чет 20 лют, 2020 15:25
В московии с этого начинали, но потом то ли делиться жаба задавила (при чем там далеко не половину давали -- 10/20 процентов) то ли с эвакуацией устали морочиться. В результате тупо весь город завесили камерами -- и за любую парковку штрафуют автоматом.
Додано: Чет 20 лют, 2020 15:34
Re: Відповідальність за їзду тротуарами пропонують посилити.
Ну тут скорее откатов намного больше на установке тысяч и тысяч камер, и "автомат" легко настроить, чтобы не штрафовать кого не надо.
У предложенного решения есть ряд плюсов по сравнению с тотально слежкой через камеры:
- относительна дешевизна
- бОльшая объективность - заявитель может (по крайней мере нужно создать такую возможность) оспаривать отклонение заявок или требовать объяснения причин
- на парк эвакуаторов не надо тратиться, он сам по себе возникнет, достаточно просто хорошо оплачивать эту услугу (а оплата будет в итоге за счет нарушителя)
Самая большая сложность - все это юридически оформить - легализировать взимание штрафа с владельца авто (определять по номерам), вне зависимости от того, кто там водитель и его присутствия, легализировать использование ПО с любого смартфона, чтобы нельзя потом было выкрутится особо ушлым на теме "нелиценсированных/несертифицированных устройств" и проч.
Ну а доля вознаграждения - вообще непринципиальный вопрос, многие уверен и забесплатно были бы готовы щелкнуть камерой, чтобы в городе больше порядка было
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