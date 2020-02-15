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Відповідальність за їзду тротуарами пропонують посилити...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 20 лют, 2020 15:36
_hunter написав:
В московии с этого начинали, но потом то ли делиться жаба задавила (при чем там далеко не половину давали -- 10/20 процентов) то ли с эвакуацией устали морочиться. В результате тупо весь город завесили камерами -- и за любую парковку штрафуют автоматом.
Тоже вариант, но одно другому не мешает.
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Додано: Чет 20 лют, 2020 15:42
eduard_k написав: Faceless написав:
По п4. Ещё как поставит, если парковка платная, постоянно можно видеть кучу машин у ТЦ при наличии у ТЦ паркинга.
Да, потому-что если вы работаете в/возле такого ТЦ, то вы без штанов останетесь платить по 50 грн. час целый месяц! Это 8500 грн. в месяц! У нас средняя зарплата 11 тыс. по стране. Или парковка это привилегия для олигархов? За что там платить? Вы же знаете, что на такой парковке за сохранность авто никто не отвечает? Знаете, что ТЦ стоит на земле, которая в коммунальной собственности? На земле горожан.
Автомобиль это символ Америки, зато символ нашей страны - маршрутка.
Вы часом не политик? Так много пустых слов.
Можно не маршрутке, на велосипеде, пешком, метро (при наличии), автобус, той же машине, оставив ее в менее дорогом паркинге. Варианты всегда есть, было бы желание ими пользоваться, а не ныть об олигархах и ценах на паркинг.
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