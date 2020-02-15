|
|
|
Відповідальність за їзду тротуарами пропонують посилити...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 20 лют, 2020 15:36
_hunter написав:
В московии с этого начинали, но потом то ли делиться жаба задавила (при чем там далеко не половину давали -- 10/20 процентов) то ли с эвакуацией устали морочиться. В результате тупо весь город завесили камерами -- и за любую парковку штрафуют автоматом.
Тоже вариант, но одно другому не мешает.
-
_Mykola_
-
-
- Повідомлень: 3612
- З нами з: 09.02.09
- Подякував: 518 раз.
- Подякували: 439 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 20 лют, 2020 15:42
eduard_k написав: Faceless написав:
По п4. Ещё как поставит, если парковка платная, постоянно можно видеть кучу машин у ТЦ при наличии у ТЦ паркинга.
Да, потому-что если вы работаете в/возле такого ТЦ, то вы без штанов останетесь платить по 50 грн. час целый месяц! Это 8500 грн. в месяц! У нас средняя зарплата 11 тыс. по стране. Или парковка это привилегия для олигархов? За что там платить? Вы же знаете, что на такой парковке за сохранность авто никто не отвечает? Знаете, что ТЦ стоит на земле, которая в коммунальной собственности? На земле горожан.
Автомобиль это символ Америки, зато символ нашей страны - маршрутка.
Вы часом не политик? Так много пустых слов.
Можно не маршрутке, на велосипеде, пешком, метро (при наличии), автобус, той же машине, оставив ее в менее дорогом паркинге. Варианты всегда есть, было бы желание ими пользоваться, а не ныть об олигархах и ценах на паркинг.
-
Son of Sun
-
-
- Повідомлень: 604
- З нами з: 25.04.14
- Подякував: 94 раз.
- Подякували: 81 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 20 лют, 2020 16:01
Faceless написав:
Ну а доля вознаграждения - вообще непринципиальный вопрос, многие уверен и забесплатно были бы готовы щелкнуть камерой, чтобы в городе больше порядка было
Я с такой позицией не согласен абсолютно. Везде где только можно надо убирать человека. Только безжизненная машина, только железяка, которой пофиг кто перед ней.
-
vano80
-
-
- Повідомлень: 1658
- З нами з: 17.09.13
- Подякував: 28 раз.
- Подякували: 224 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 20 лют, 2020 16:04
vano80 написав: Faceless написав:
Ну а доля вознаграждения - вообще непринципиальный вопрос, многие уверен и забесплатно были бы готовы щелкнуть камерой, чтобы в городе больше порядка было
Я с такой позицией не согласен абсолютно. Везде где только можно надо убирать человека. Только безжизненная машина, только железяка, которой пофиг кто перед ней.
В случае штрафов по камерам - вряд ли там ИИ анализирует и принимает решение, скорее всего сидят операторы, вот только и никакого контроля их объективности.
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 26471
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1141 раз.
- Подякували: 6260 раз.
-
- Профіль
-
7
2
3
Додано: Чет 20 лют, 2020 16:27
Faceless написав:
В случае штрафов по камерам - вряд ли там ИИ анализирует и принимает решение, скорее всего сидят операторы, вот только и никакого контроля их объективности.
Какой смысл в автоматической системе, если там оператор будет принимать решение.
В случаях парковки на въездах-выездах, тротуарах у нас установлены точные нормы, в метрах. И определятся должны так же точно. А не на глаз - "тут явно меньше 2 м, вот я и послал фоточку, штрафуйте".
-
vano80
-
-
- Повідомлень: 1658
- З нами з: 17.09.13
- Подякував: 28 раз.
- Подякували: 224 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 20 лют, 2020 16:44
vano80 написав: Faceless написав:
В случае штрафов по камерам - вряд ли там ИИ анализирует и принимает решение, скорее всего сидят операторы, вот только и никакого контроля их объективности.
Какой смысл в автоматической системе, если там оператор будет принимать решение.
В случаях парковки на въездах-выездах, тротуарах у нас установлены точные нормы, в метрах. И определятся должны так же точно. А не на глаз - "тут явно меньше 2 м, вот я и послал фоточку, штрафуйте".
Я слабо представляю сколько надо камер чтобы покрыть все тротуары, переходы, въезды-выезды.
Да и можно сделать такой же анализ и по фоточке как по видео с камеры, просто фото должно ясно показывать ситуацию, а не просто номер авто.
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 26471
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1141 раз.
- Подякували: 6260 раз.
-
- Профіль
-
7
2
3
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|