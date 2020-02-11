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Suzuki представила
семимісний кросовер (фото)

Suzuki представила семимісний кросовер (фото)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2020 10:14

Suzuki представила семимісний кросовер (фото)

Пропонуємо до обговорення:
Компанія Suzuki провела презентацію моделі XL7 - «кросовера з практичністю компактвена», розробленого для азіатських ринків.

Дивися повний текст Suzuki представила семимісний кросовер (фото).
R2
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Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2020 10:14

капец, очень актуальная новость... ищу семиместное авто, оказывается надо жить в Индонезии... это индонезийский сайт, или где?
Tamagoch
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