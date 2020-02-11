Компанія Suzuki провела презентацію моделі XL7 - «кросовера з практичністю компактвена», розробленого для азіатських ринків.
Дивися повний текст Suzuki представила семимісний кросовер (фото).
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 19 лют, 2020 10:14
Suzuki представила семимісний кросовер (фото)
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Suzuki представила семимісний кросовер (фото).
Додано: Сер 19 лют, 2020 10:14
капец, очень актуальная новость... ищу семиместное авто, оказывается надо жить в Индонезии... это индонезийский сайт, или где?
|