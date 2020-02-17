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В "Слузі народу" хочуть, щоб суму компенсації за банки...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 19 лют, 2020 10:50
Пропонуємо до обговорення:
Таку думку голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.
Дивися повний текст В \"Слузі народу\" хочуть, щоб суму компенсації за банки встановлював суд
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Додано: Сер 19 лют, 2020 10:50
Т.е. денег от МВФ мы точно не увидим
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mulder_vik
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