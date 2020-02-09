*Коли підвищить* з 1 березня 2020 року.
Дивися повний текст \"Укртелеком\" підвищує тарифи на стаціонарний зв'язок (інфографіка).
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Додано: Сер 19 лют, 2020 11:05
"Укртелеком" підвищує тарифи на стаціонарний зв'язок...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст \"Укртелеком\" підвищує тарифи на стаціонарний зв'язок (інфографіка).
Додано: Сер 19 лют, 2020 11:05
Уже везде все от них отключили, пусть продолжают повышать цены. Скоро сами себе только будут повышать.
Додано: Сер 19 лют, 2020 11:15
Re:
тут государству надо понять будет ли оно субсидировать этот вид связи или нет , нужна нам стратегически такая связь или нет ?
Еще есть мобильное подразделение укртелекома кто не знает работает в роуминге Водафона может лучше туда развите направить ?
С начала эпидемического сезона 26 человек умерло от осложнений гриппа. Ни один умерший не был привит против гриппа (с)Міністерство охорони здоров'я України
Додано: Сер 19 лют, 2020 12:00
А государство тут при каких делах? Укртелеком - частная компания Ахметова. А он парень крутой. Решил угробить компанию, свое слово сдержит.
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