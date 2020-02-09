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"Укртелеком" підвищує тарифи
на стаціонарний зв'язок...

"Укртелеком" підвищує тарифи на стаціонарний зв'язок...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2020 11:05

"Укртелеком" підвищує тарифи на стаціонарний зв'язок...

Пропонуємо до обговорення:
*Коли підвищить* з 1 березня 2020 року.

Дивися повний текст \"Укртелеком\" підвищує тарифи на стаціонарний зв'язок (інфографіка).
R2
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Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2020 11:05

Уже везде все от них отключили, пусть продолжают повышать цены. Скоро сами себе только будут повышать.
atlantiss_ua
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Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2020 11:08

Что, опять??? Они же только подняли.....
dimonasvilli
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Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2020 11:15

Re:

тут государству надо понять будет ли оно субсидировать этот вид связи или нет , нужна нам стратегически такая связь или нет ?
Еще есть мобильное подразделение укртелекома кто не знает работает в роуминге Водафона может лучше туда развите направить ?
С начала эпидемического сезона 26 человек умерло от осложнений гриппа. Ни один умерший не был привит против гриппа (с)Міністерство охорони здоров'я України
yama
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2020 12:00

А государство тут при каких делах? Укртелеком - частная компания Ахметова. А он парень крутой. Решил угробить компанию, свое слово сдержит.
ovg
 
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