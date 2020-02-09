"Укртелеком" підвищує тарифи на стаціонарний зв'язок...

Додано: Сер 19 лют, 2020 11:15

тут государству надо понять будет ли оно субсидировать этот вид связи или нет , нужна нам стратегически такая связь или нет ?

Еще есть мобильное подразделение укртелекома кто не знает работает в роуминге Водафона может лучше туда развите направить ?

С начала эпидемического сезона 26 человек умерло от осложнений гриппа. Ни один умерший не был привит против гриппа (с)Міністерство охорони здоров'я України