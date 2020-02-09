Додано: Сер 19 лют, 2020 16:18

Ну с Укртелекомом разорвать договор меня они сами вынудили, я бы может и платил но они воткнули госпредприятию соседний со мной номер, что вообще нарушало все правила выдачи номеров с разделением госпредприятий и квартир. Так что каждый день с 9 утра мне наяривали все калеки которые не могли прочесть номер реальный или попасть на кнопки и были уверены что это я не там, а не они ошиблись и яростно перенабирали мой номер раз по пять, иногда перенабирая на всякий случай через пару-тройку дней. Через месяц разговоров со звонящими мне стало однозначно ясно почему страна выбрала Зеленского и его команду...

Киевстар тоже задрав тарифы решил со мной распрощаться. Мне до введения ежемесячной платы хватало 60-80 гривен чтоб год общаться.

Был выбор между лайкой и тримобом, тримоб победил на годик.