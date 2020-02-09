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"Укртелеком" підвищує тарифи
на стаціонарний зв'язок...

"Укртелеком" підвищує тарифи на стаціонарний зв'язок...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2020 14:59

  649Sasha написав:Київстар я вже давно замінив на картку lycamobile (всю сім’ю перевів). Водафон також жлобиться і Лайф потрохо під них підтягується.
https://www.lycamobile.ua/uk/

если чисто позвонить, то вполне приемлемо, а вот интернет у них дорогой...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
Тракторист
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Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2020 15:54

Гм... Укртелеком... Укртелеком... что-то такое смутно знакомое, но давно и прочно забытое за ненадобностью. А что, от них еще не все разбежались?)))
antey1969
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Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2020 16:18

Ну с Укртелекомом разорвать договор меня они сами вынудили, я бы может и платил но они воткнули госпредприятию соседний со мной номер, что вообще нарушало все правила выдачи номеров с разделением госпредприятий и квартир. Так что каждый день с 9 утра мне наяривали все калеки которые не могли прочесть номер реальный или попасть на кнопки и были уверены что это я не там, а не они ошиблись и яростно перенабирали мой номер раз по пять, иногда перенабирая на всякий случай через пару-тройку дней. Через месяц разговоров со звонящими мне стало однозначно ясно почему страна выбрала Зеленского и его команду...
Киевстар тоже задрав тарифы решил со мной распрощаться. Мне до введения ежемесячной платы хватало 60-80 гривен чтоб год общаться.
Был выбор между лайкой и тримобом, тримоб победил на годик.
qwistria
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 11:27

  Тракторист написав:
  649Sasha написав:Київстар я вже давно замінив на картку lycamobile (всю сім’ю перевів). Водафон також жлобиться і Лайф потрохо під них підтягується.
https://www.lycamobile.ua/uk/

если чисто позвонить, то вполне приемлемо, а вот интернет у них дорогой...


Совсем недорогой у них интернет. Пакет "Все в одном" за 15 (30) грн. в месяц 4 Гб + 60 минут на другие сети + неограниченные внутри сети + 300 минут по миру на лайку и многое другое.
fighterjet
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 16:29

  fighterjet написав:
  Тракторист написав:
  649Sasha написав:Київстар я вже давно замінив на картку lycamobile (всю сім’ю перевів). Водафон також жлобиться і Лайф потрохо під них підтягується.
https://www.lycamobile.ua/uk/

если чисто позвонить, то вполне приемлемо, а вот интернет у них дорогой...


Совсем недорогой у них интернет. Пакет "Все в одном" за 15 (30) грн. в месяц 4 Гб + 60 минут на другие сети + неограниченные внутри сети + 300 минут по миру на лайку и многое другое.

3,75 грн. за Гб - это дорого и не интересно...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
Тракторист
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