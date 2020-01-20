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ПФУ затвердив показник
зарплати за 2019 рік для...

ПФУ затвердив показник зарплати за 2019 рік для...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2020 11:12

ПФУ затвердив показник зарплати за 2019 рік для...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє прес-служба ПФУ.

Дивися повний текст ПФУ затвердив показник зарплати за 2019 рік для розрахунку пенсій.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2020 11:12

Дивно, а я щось чув вже про 12 тисяч.
pogorelets
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Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2020 12:01

социальные пенсии – 1644 грн (0,7%)
0,7% это что?
Если количество пенсионеров получающих такие пенсии, то вы явно перепутали. Может 70%?
p_a_l
 
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