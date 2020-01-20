Про це повідомляє прес-служба ПФУ.
Дивися повний текст ПФУ затвердив показник зарплати за 2019 рік для розрахунку пенсій.
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Додано: Сер 19 лют, 2020 11:12
ПФУ затвердив показник зарплати за 2019 рік для...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст ПФУ затвердив показник зарплати за 2019 рік для розрахунку пенсій.
Додано: Сер 19 лют, 2020 12:01
социальные пенсии – 1644 грн (0,7%)
0,7% это что?
Если количество пенсионеров получающих такие пенсии, то вы явно перепутали. Может 70%?
Додано: Сер 19 лют, 2020 14:11
Для рассчёта пенсий необходимо брать среднюю зарплату ТОП менеджеров. И только тогда можно будет приблизительно высчитать прожиточный минимум для выживания УКРАИНЦЕВ
Додано: Сер 19 лют, 2020 14:31
https://news.finance.ua/ru/news/-/46551 ... eta-pensij
12264 грн. -> 10 583,10 грн.
Додано: Сер 19 лют, 2020 17:52
yanyura
В этом нет ничего удивительного.
ДержСтат и ПФУ используют разные методики подсчета средней ЗП.
Например, ДержСтат не учитывает ЗП предприятий, где менее 50 человек персонала.
А ПФУ, вероятно, подсчитывает на основе сумм оплаченного ЕСВ и количества тех, за кого был уплачен ЕСВ
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