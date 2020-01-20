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ПФУ затвердив показник
зарплати за 2019 рік для...

ПФУ затвердив показник зарплати за 2019 рік для...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2020 11:12

ПФУ затвердив показник зарплати за 2019 рік для...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє прес-служба ПФУ.

Дивися повний текст ПФУ затвердив показник зарплати за 2019 рік для розрахунку пенсій.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2020 11:12

Дивно, а я щось чув вже про 12 тисяч.
pogorelets
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Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2020 12:01

социальные пенсии – 1644 грн (0,7%)
0,7% это что?
Если количество пенсионеров получающих такие пенсии, то вы явно перепутали. Может 70%?
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2020 14:11

Для рассчёта пенсий необходимо брать среднюю зарплату ТОП менеджеров. И только тогда можно будет приблизительно высчитать прожиточный минимум для выживания УКРАИНЦЕВ
q-z3332020
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Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2020 14:31

Средняя зарплата в декабре составляла 10 583,10 грн.

https://news.finance.ua/ru/news/-/46551 ... eta-pensij
  pogorelets написав:Дивно, а я щось чув вже про 12 тисяч.

Средняя зарплата в Украине в декабре 2019 составила 12264 грн.

https://index.minfin.com.ua/labour/salary/average/
Брюки превращаются, брюки превращаются, брюки превращаются... (с)

12264 грн. -> 10 583,10 грн.
Если нельзя, но очень хочется, то можно! (с)
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2020 17:52

yanyura
В этом нет ничего удивительного.

ДержСтат и ПФУ используют разные методики подсчета средней ЗП.
Например, ДержСтат не учитывает ЗП предприятий, где менее 50 человек персонала.
А ПФУ, вероятно, подсчитывает на основе сумм оплаченного ЕСВ и количества тех, за кого был уплачен ЕСВ
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2020 20:16

  pesikot написав:yanyura
В этом нет ничего удивительного.

ДержСтат и ПФУ используют разные методики подсчета средней ЗП.
Например, ДержСтат не учитывает ЗП предприятий, где менее 50 человек персонала.
А ПФУ, вероятно, подсчитывает на основе сумм оплаченного ЕСВ и количества тех, за кого был уплачен ЕСВ

Возможно так и есть, спорить не буду, т.к. не знаю их методик. Знаю одно - когда надо показать "заботу" о народе - показывают максимум из всех возможных значений, когда надо реально выплачивать пенсии - показывают минимум.

Денег нет, но вы держитесь! (с)
yanyura
 
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