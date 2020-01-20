ПФУ затвердив показник зарплати за 2019 рік для...

Додано: Сер 19 лют, 2020 17:52

yanyura

В этом нет ничего удивительного.



ДержСтат и ПФУ используют разные методики подсчета средней ЗП.

Например, ДержСтат не учитывает ЗП предприятий, где менее 50 человек персонала.

А ПФУ, вероятно, подсчитывает на основе сумм оплаченного ЕСВ и количества тех, за кого был уплачен ЕСВ

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