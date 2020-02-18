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Готель "Дніпро" в Києві
виставлять на аукціон за $10 млн

Готель "Дніпро" в Києві виставлять на аукціон за $10 млн
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2020 11:17

Готель "Дніпро" в Києві виставлять на аукціон за $10 млн

Пропонуємо до обговорення:
Фонд державного майна України навесні цього виставить на аукціон готель "Дніпро" в центрі Києва за стартовою ціною $10 млн.

Дивися повний текст Готель \"Дніпро\" в Києві виставлять на аукціон за $10 млн.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2020 11:17

Зачем продавать то что приносит прибыль?
kdevil
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