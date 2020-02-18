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Готель "Дніпро" в Києві виставлять на аукціон за $10 млн
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Додано: Сер 19 лют, 2020 11:17
Пропонуємо до обговорення:
Фонд державного майна України навесні цього виставить на аукціон готель "Дніпро" в центрі Києва за стартовою ціною $10 млн.
Дивися повний текст Готель \"Дніпро\" в Києві виставлять на аукціон за $10 млн
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Додано: Сер 19 лют, 2020 11:17
Зачем продавать то что приносит прибыль?
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